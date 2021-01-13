РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В Домодедове в ночь на Крещение организуют семь купелей, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«В ночь на 19 января пройдут массовые крещенские купания. В Домодедове будет организовано семь купелей, где за порядком и безопасностью будут следить сотрудники полиции, МЧС и медицинский персонал», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Белые Столбы купель будет организована на пруду по адресу: улица Геологов, дом №2, за детским садом №15.

На реке Рожайке сделают две купели по адресам: село Никитское, дом №32 и село Битягово, дом №57. В селе Вельяминово окунуться в прорубь можно будет в церковном пруду напротив храма. В селе Ям купель сделают в часовне на берегу реки Пахры. Также часовня с купелями будет в деревне Житнево.

В деревне Лукино купель будет организована на пруду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить доступность, комфорт и безопасность для жителей, желающих окунуться в прорубь на Крещение.

Крещение Господне празднуются 19 января и является одним из главных православных праздников.