РИАМО - 13 янв. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, синоптики прогнозируют его в ночь на четверг, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В соответствии с прогнозом погоды в ночь на 14 января ожидается снегопад, его максимальная интенсивность придется на период с 03:00 до 09:00», - отметил Бирюков.

Он добавил, что снег будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду. Местами возможны метель и снежные заносы на дорогах.

«Температура воздуха опустится до минус 18 градусов. Прирост снега за сутки может составить до 10 сантиметров», - добавил Бирюков.

В столице подготовили спецтехнику для противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

«Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов», - подчеркнул Бирюков.