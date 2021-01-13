РИАМО - 13 янв. Пассажиры автобусов «Мострансавто» потеряли свыше 4 тысяч вещей в 2020 году, вещи были утеряны в автобусах компании, на ее автовокзалах, а также автостанциях, чаще всего теряли транспортные, банковские и социальные карты жителя региона и столицы, сумки, документы, ключи, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Среди необычных вещей, которые пассажиры забывали в предновогодней суете, были найдены живая сосна, а также книга «Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве». За последний месяц сотрудники компании нашли свыше 600 вещей пассажиров.

«А в новогодние и рождественские выходные, продлившиеся с 31 декабря 2020 года по 10 января текущего года включительно, привычный список дополнили пакеты с продуктами, картина для расписывания по номерам, подарочный набор с шапкой и варежками, блеск для губ и серебряное кольцо», – говорится в сообщении.

При обнаружении потерянной вещи пассажирам нужно сообщить о находке водителю или сотруднику охраны, которые присутствуют на автовокзале или автостанции.

Найденные предметы сохраняются на складе в течение шести месяцев, если это не скоропортящиеся продукты. Спустя полгода вещи, которые не нашли своего владельца, утилизируются.

Для того, чтобы получить потерянную вещь, нужно предъявить документ, который удостоверяет личность, а также расписаться в специальном журнале.

Несовершеннолетние пассажиры имеют возможность получить вещи в сопровождении родителей.

По всем вопросам, которые касаются работы «Мострансавто», пассажиры могут обратиться по круглосуточному телефону единой линии связи: 8 (800) 700-31-13.