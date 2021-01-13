РИАМО - 13 янв. На строящихся станциях столичной подземки специалисты управления по контролю и надзору за объектами метрополитена в 2020 году провели 389 проверок, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Во время проверок исследования проводились специалистами Центра экспертиз (ЦЭИИС). Они проверяли прочность бетона, качество сварных соединений, а также вертикальность конструкций и эллиптичность тоннелей, соответствие их геометрических размеров архитектурным требованиям проекта.

«В проверках были задействованы специалисты геодезического и санитарно-экологического контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций, а также лаборатория испытаний строительных материалов и конструкций», - говорится в сообщении.

Надзорные мероприятия прошли на участках Большой кольцевой линии (БКЛ): северо-восточный «Авиамоторная» – «Нижняя Масловка», восточный «Каширская» – «Карачарово», южный «Каховская» – «Проспект Вернадского», юго-западный «Проспект Вернадского» – «Можайская», западный «Хорошевская» – «Можайская», а также Третий пересадочный контур «Деловой центр» - «Савеловская», участки Некрасовской (Кожуховской) линии метро «Авиамоторная» – «Некрасовка», Люблинско-Дмитровской линии «Петровско-Разумовская» - «Селигерская» - «Дмитровское шоссе», Калининско-Солнцевской линии «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой центр» - «Парк Победы».

Были проверены участки Бутовской ветки «Улица Старокачаловская» - «Битцевский парк», участки линии вдоль Калужского шоссе «Улица Новаторов» - «Столбово», «Улица Новаторов» – «Коммунарка», «Улица Новаторов» - «Севастопольский проспект», электродепо «Руднево», «Сокол», «Выхино», «Солнцево», «Братеево» и другие.

В 2020 году в эксплуатацию было введено 18 километров линий метро и станции «Лефортово», «Авиамоторная», «Электрозаводская», «Юго-Восточная», «Окская улица», «Стахановская улица», «Нижегородская улица».

Сейчас под контролем Мосгосстройнадзора находятся 109 объектов метрополитена.

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