РИАМО - 13 янв. На одном из ближайших заседаний в январе Мособлдума планирует рассмотреть законопроект, которым предлагается заменить подписку на печатные издания денежной компенсацией, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«Такая мера соцподдержки предоставляется малоимущим одиноко проживающим гражданам. Размер компенсации составит не более 1,5 тысячи рублей за полугодие», — говорится в сообщении.

В настоящее время льгота предоставляется при условии, что доход гражданина ниже величины прожиточного минимума для соответствующей основной социально-демографической группы населения. Подписку можно оформить дважды в год.

Подписка на периодику проводится по месту жительства гражданина через подразделения министерства социального развития Московской области. Если малоимущий одиноко проживающий гражданин состоит на индивидуальном учете в соцзащите, для оформления ему нужно лишь предоставить заявление не позднее месяца до начала подписной кампании.

Если желающий получать услугу не состоит на учете в подразделениях областного Минсоцразвития, ему придется дополнительно приложить паспорт, сведения о доходах за три календарных месяца, выписку из домовой книги, подтверждающую одинокое проживание, пенсионное удостоверение, справку из ПФР или справку о наличии страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости.

Можно представить как подлинники, так и копии документов, заверенные в установленном порядке.

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