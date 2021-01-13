РИАМО - 13 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин в День российской печати вручил премии города 2020 года в области журналистики, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Ежегодно присуждается до 15 премий. По традиции их вручение приурочено ко Дню российской печати. Присваивают их указом мэра Москвы по предложению Союза журналистов Москвы на основании решения-рекомендации экспертного совета, в который входят руководители СМИ, авторитетные журналисты, депутаты Московской городской думы. Всего в 2001-2019 годах премии города Москвы в области журналистики были удостоены 267 представителей средств массовой информации.

«Москва — очень комфортный город для журналистики, потому что здесь всегда есть повестка, есть о чем писать. Нет ни одного года, по крайней мере на моей памяти, когда у нас не было каких-то грандиозных событий, потрясений, чтобы мы спокойно, мирно и скучно жили. А скука для журналиста, пожалуй, самое плохое, что только можно придумать», — отметил Собянин.

Он добавил, что главным событием 2020 года для средств массовой информации стала пандемия коронавируса.

Лауреатами премии 2020 года стали 22 человека.

В частности, премии был удостоен заместитель генерального директора – директор дирекции информационных программ АО «Первый канал» Кирилл Клейменов – за многолетнюю и плодотворную работу в российской журналистике и освещение главных событий столицы.

Также награды получили сотрудники Международного информационного агентства «Россия сегодня», в том числе руководитель редакции «Новости недвижимости» Ольга Набатникова, и работники ИТАР-ТАСС — специальный корреспондент редакции партнерских проектов Олеся Кулинчик и руководитель редакции партнерских проектов Роман Ромишевский.

Премии присуждаются с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов о Москве и москвичах, получивших общественное признание, которые поднимают важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города.

Указом мэра в 2017 году размер премии был увеличен с 200 тысяч до 1 миллиона рублей.