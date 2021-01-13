РИАМО - 13 янв. В Московской области 15 января начнется региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы допобразования детей под названием «Сердце отдаю детям», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Для участия необходимо подать заявку в управление образования или муниципальный опорный центр. В испытаниях могут принять участие педагоги, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в образовательных организациях Московской области, имеющие педагогический стаж не менее 3 лет», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в номинации «Наставничество» профессионализм могут показать индивидуальные предприниматели, специалисты технологических сфер наукоемких производств, индустрий цифровой экономики, которые реализуют образовательные проекты в различных новых формах и практиках дополнительного образования. Муниципальный этап конкурса закончится 15 марта. Финал пройдет в мае.

Конкурс проходит в девяти номинациях. В 2021 году впервые на региональном этапе были включены две новые номинации, а именно «Наставничество в дополнительном образовании» и «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью».

Оператором конкурса выступает Областной центр развития допобразования и патриотического воспитания детей. Полную информацию о конкурсе можно посмотреть по ссылке. Также ее можно узнать по телефону: 8(495)2491425.