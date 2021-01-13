РИАМО - 13 янв. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.

О болезни Шадаева сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня по этому вопросу (о портале госуслуг - ред.) очень хотел доложить Максут Шадаев, министр цифрового развития, который очень много для этого сделал, но в данный момент он успешно борется с Covid-19», - сказал Чернышенко.

При этом он отметил, что Шадаев уже идет на поправку.

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13 ЯНВАРЯ

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