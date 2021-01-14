РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 янв. Жители подмосковного Красногорска могут отметить приход Нового года по старому стилю в Городском парке и на Ивановских прудах в четверг, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, каникулы закончились, но праздники в парках Красногорска продолжаются! Приглашаем всех на празднование Старого Нового года в четверг в парк культуры и отдыха «Ивановские пруды» и Городской парк», - говорится в сообщении.

В парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» в 12:00 стартует детская игровая программа «Новогодний бум».

В Городском парке в 15:00 юных горожан пригласят в «Новогоднее путешествие в Тридевятое царство». В 16:00 начнется концерт с участием ВИА «Родная песня».