РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 янв. Беременным женщинам в подмосковном Красногорске расскажут, как с помощью расслабления уменьшить боль в родах на занятии «Школы матерей» в четверг, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«Психолог Мария Малышева расскажет о том, какую роль играет расслабленное состояние в родах. Что и когда болит, и какие методики можно применить для того, чтобы появление малыша запомнилось только приятными моментами - поговорим на занятии в «Школе матерей» в четверг в 12:00», - говорится в сообщении.

Во время родов практически каждая женщина испытывает боль. Сокращения матки, потуги и в этот момент кажется, что болит в пояснице, в низу живота. Кто-то громко кричит в этот момент, кто-то наоборот сжимается, и каждая по-своему пытается облегчить эту боль.

Не все знают, что эмоциональное напряжение во время родов может усилить болезненные ощущения и осложнить роды. Ведь шейка матки для прохождения малыша должна быть мягкой, а когда женщина напрягается и стискивает зубы - происходят мышечные зажимы.

Мероприятие пройдет в конференц-зале женской консультации. Посещение занятия строго по предварительной записи через электронную почту: roddomkgb1@yandex.ru.

Также будет организована онлайн-трансляция в Instagram-аккаунте @roddom_kgb1.