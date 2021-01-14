РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 янв. Дворники в подмосковном Красногорске начнут уборку территории после возможного снегопада с 6:00 четверга, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По данным Метеобюро, в Московской области вечером в среду с сохранением в ночное время и утренние часы в четверг ожидаются осадки в виде снега, в отдельных районах метель, а также понижение температуры до минус 13 градусов.

«По поручению главы округа Эльмиры Хаймурзиной коммунальные службы будут обеспечивать надлежащее содержание покрытий проездов и тротуаров. С 6:00 утра дворники приступят к уборке территорий и повторной обработке противогололедными материалами», - говорится в сообщении.

МЧС рекомендовало снизить скорость движения водителям на дорогах и увеличить дистанцию от машин впереди, а также избегать обгонов и опережений. Парковать автомобили стоит подальше от деревьев.

Для оперативной отработки жалоб на уборку территории действует Telegram-чат «Будет чисто 2020».