РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Малаховская библиотека имени Телешева 16 января в 15:00 приглашает жителей на мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Раз в крещенский вечерок», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мероприятие пройдет в режиме онлайн.

«В старославянской культуре таким куклам придавалось особое значение. Эти игрушки таили в себе особую силу, способную защищать своего владельца от невзгод. Присоединиться к мероприятию можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/malahovskaya.biblioteka/», - говорится в сообщении.