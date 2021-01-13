РИАМО - 13 янв. Из-за сильных морозов в столице на Останкинской башне образовался иней, пользователи соцсетей опубликовали фото с замерзшей башней.

На снимках можно увидеть, что верх башни стал полностью белым.

«Сосулька вверх ногами», — написал в Instagram пользователь my.healthy.life.and.me.

Константин Науменко в Instagram отметил, что замерзшая Останкинская башня напоминает кадры из фильма «Послезавтра».

Пользователь Cheshire Cat, опубликовавшая еще один снимок, назвала обледеневшую башню «Снежной королевой»

«Два дня ловил этот кадр. Ради него достал старую камеру и все утро ждал момента, когда облака поднимутся выше, открывая вид на заснеженную Останкинскую башню. Правда, в небе все равно присутствует сильная дымка, но в целом идея видна, и, мне кажется, выглядит это красиво...», — поделился историей своего снимка в Instagram пользователь mons.ws.

На текущей неделе в столице установились сильные морозы. Минувшей ночью похолодало до минус 12 градусов, в ночь на 14 января ожидается до минус 16 градусов. Пик похолодания придется на выходные.

Сильный снегопад в Московском регионе закончится 14 января во второй половине дня>>