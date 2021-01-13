РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В 2021 году творческому коллективу детской школы искусств имени Ковлера в Люберцах присвоили звание образцового, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Школа находится в поселке Малаховка.

«Коллектив оркестра народных инструментов «Самовар» получил звание образцового благодаря высоким достижениям, а также профессиональной работе его руководителя - преподавателя высшей категории Натальи Набиевой, слаженной работе администрации школы под началом директора Зульфии Мамедовой, преподавателей народного отдела и родителей участников. От всей души поздравляем коллектив и желаем дальнейших успехов!» - говорится в сообщении.