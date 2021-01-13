РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. Глава Домодедова Александр Двойных и городской прокурор Николай Развозжаев проведут в первом полугодии 2021 года совместные приемы населения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Глава городского округа Домодедово Александр Двойных и городской прокурор Николай Развозжаев проведут в первом полугодии 2021 года приемы. <...> Прием проводится каждый последний понедельник месяца по предварительной записи. Запись на прием по телефону: 8(496)792-41-11», - говорится в сообщении.

В январе прием пройдет на тему защиты прав граждан-участников долевого строительства; в феврале - на тему защиты трудовых прав граждан, включая право на своевременную и в полном объеме оплату труда.

В марте прием пройдет на тему защиты прав инвалидов, ветеранов, престарелых, малоимущих и семей с детьми. В апреле на приеме обсудят деятельность управляющих организаций, товариществ собственников жилья по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

В мае прием проведут на тему дорожной деятельности органов местного самоуправления по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, а в июне - на тему защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.