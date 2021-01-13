РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Регоператор МСК-НТ оборудовал новую площадку для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на улице Заречно-Набережная в городском округе Подольск, она соответствует необходимым нормативам, говорится в сообщении пресс-службы регоператора.

В течение 2020 года администрация округа построила для жителей 33 новых контейнерных площадки для сбора ТКО. Компания регоператора оперативно укомплектовала места сбора емкостями для раздельного сбора мусора.

«12 января региональный оператор, ООО «МСК-НТ», укомплектовал емкостями для ТКО новую контейнерную площадку в городском округе Подольск. Место для сбора ТКО на улице Заречно-Набережная построила администрация городского округа. Площадка соответствует санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН. Емкости расставили по системе «Два бака»: серые - для смешанных отходов, синие - для раздельного сбора стекла, пластика, металла и бумаги», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день контейнерный парк городского округа полностью сформирован. ООО «МСК-НТ» обеспечивает ежедневный вывоз, транспортировку, обработку и безопасную утилизацию твердых коммунальных отходов с порядка 700 площадок, на которых установили более 4 тысяч контейнеров для мокрого и смешанного мусора и около 750 баков для сухих отходов.

Жители привыкли к тому, что в синие емкости нужно приносить отходы на переработку, в серые – остальной коммунальный мусор. Для крупногабаритных отходов в округе установили более 250 восьмикубовых бункеров.

Значение переработки и сортировки отходов в регионе постоянно растет. С нового 2021 года компания регионального оператора вывозит ТКО из Чеховского кластера на современные комплексы по переработке отходов «Экоград» и «Дон».