РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Строительство повысительной водопроводной насосной станции на улице Московской в Люберцах обсудили в рамках рабочего совещания в офисе «Люберецкого Водоканала», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Совещание прошло с участием заместителя главы администрации городского округа Василия Власова и генерального директора АО «Люберецкий Водоканал» Петра Лирника.

«Вопросы строительства ПВНС на улице Московская около дома №1 обсудили в рамках реализации госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Станция обеспечит жителей центральной части Люберец «московской» водой», - говорится в сообщении.

Потребителям городского округа чистая вода подается в объеме 71 тысячи кубических метров в сутки, из них от АО «Мосводоканал» - 38 тысяч, что составляет 53,5% от общего количества.