РИАМО – 13 янв. В январе министерство финансов РФ возобновит закупку иностранной валюты, это произойдет впервые за десять месяцев, сообщает Федеральное агентство новостей.

Последний раз валюту скупали весной 2020 года.

«В рамках бюджетного правила министерство приобретет более 1,4 миллиарда долларов или 106,3 миллиардов рублей до 4 февраля», - говорится в сообщении.

С апреля 2020 года ведомство продавало валюту и реализовало за 10 месяцев около 947 миллиардов рублей из валютных резервов. Весной серьезно упали цены на нефть.

Как показывает экономическая статистика ЦБ, впервые в истории в прошлом году золото оказалось более важным активом для РФ, чем доллар.​