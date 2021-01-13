РИАМО - 13 янв. В Ленинском округе открыли пристройку на 250 мест к Видновской гимназии, в торжественном мероприятии принял участие глава муниципалитета Алексей Спасский, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В новом корпусе есть спортивный и актовый залы, столовая на 400 мест, учебные классы с мультимедийной техникой, специализированные кабинеты физики, химии, информатики, биологии, библиотека и IT-зона.

Здание построено в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и президентского национального проекта «Современная школа». В апреле 2019 года пристройку заложили в числе 50-ти школ Подмосковья, одновременный старт которым дал губернатор Андрей Воробьев.

«Видновская гимназия – флагман образовательной системы Ленинского округа. Здесь замечательный педагогический коллектив, талантливые ребята, которые показывают высокие результаты в учебе. Уверен, новый корпус позволит еще больше расширить возможности образовательного процесса», – сказал Спасский.

Он добавил, что в январе в Ленинском округе откроется еще одна школа на 1,1 тысячи мест в ЖК «Пригород Лесное».