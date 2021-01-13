РИАМО - 13 янв. Из-за сильного снегопада, который пройдет в ночь на 14 января, дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи с прогнозируемым снегопадом дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. При необходимости будет проведена превентивная обработка дорог противогололедными материалами на интенсивных участках дорог, маршрутах общественного транспорта, спусках, подъемах, и подъездах к социально-значимым объектам», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение водителей и пешеходов.

«Призываем по возможности пользоваться общественным транспортом», - добавил представитель пресс-службы министерства транспорта.​

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