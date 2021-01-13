РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 янв. Жительнице Королева, которая является инвалидом первой группы, выделили отдельное парковочное место во дворе, этот вопрос был решен на личном приеме первого заместителя главы администрации Юрия Копцика, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве прошел очередной личный прием первого заместителя главы администрации Юрия Копцика, который из-за пандемии стал проходить в дистанционном формате. Большинство обращений Копцик принимает по телефону. В исключительных случаях жители приходят на прием, где соблюдаются все меры безопасности.

«Решение вопросов жителей - один из наших приоритетов в работе. Сегодня (в среду - ред.) в ходе личного диалога жительница, инвалид первой группы пожаловалась на затянувшееся решение вопроса с парковочным местом. Прямо в ходе приема было принято решение закрепить за ней персональное место на внутридомовой территории», - сказал Копцик.

Еще одна жалоба касалась установки общедомового счетчика тепла. По этому вопросу будет организована встреча совета дома, ресурсоснабжающей организации и управляющей компании.