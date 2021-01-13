РИАМО - 13 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников СМИ с Днем российской печати и пожелал успехов и интересных профессиональных задач, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Губернатор отметил, что этот праздник появился 30 лет назад в знак уважения к журналистской профессии и признания важной роли печатного слова в жизни страны.

«Будни журналистов – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что люди доверяют нашим СМИ, ждут от вас объективную и проверенную информацию», — сказал Воробьев.

Он добавил, что подмосковные издания вкладывают много сил, чтобы оправдывать доверие читателей, быть в гуще событий, писать о самом главном.

«Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами. Желаю успехов и интересных профессиональных задач!» — заключил губернатор.

День российской печати отмечается ежегодно 13 января. Он связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», учрежденной в 1703 году по указу Петра Первого.