РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 янв. В Щелкове полицейские задержали жителя Владимирской области, который подозревается в присвоении чужого имущества, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что сотрудник одного из магазинов, расположенного на улице Радиоцентр-5, пользуясь служебным положением, присвоил себе мобильный телефон, после чего продал его. Сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан житель Владимирской области 21 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.