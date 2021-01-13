РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. Экологи контрольного управления администрации городского округа Мытищи наполнили кормушки для птиц кормом, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления муниципалитета.

Экологи контрольного управления ежегодно в зимний период на территории городского округа проводят акцию «Покорми птиц зимой» и систематически наполняют птичьи кормушки, расположенные вблизи управления.

«Так, в среду с приходом морозов, руководство и сотрудники управления совместно с председателем Московской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Яковом Бакуневым напомнили местным жителям об акции «Покорми птиц зимой» личным примером - наполнив кормушки», - говорится в сообщении.

В Подмосковье усиливаются морозы, в связи с чем мытищинские экологи призывают помочь пернатым. Во время сильных морозов и зимних метелей много птиц погибает от голода, особенно в конце зимы, когда почти весь корм повсюду съеден.

«Помочь им в силах каждый! Достаточно сделать кормушку и периодически ее пополнять. Подкармливать птиц можно до конца апреля, когда уже начнут просыпаться насекомые и распускаться почки. У большинства видов любимый корм это мелкие не жареные подсолнечные семечки, поэтому они должны составлять большую часть корма. Они высококалорийны и являются важным энергетическим источником для мелких птиц», - уточняется в сообщении.