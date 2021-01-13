РИАМО - 13 янв. Водителям следует быть особенно аккуратными на подмосковных дорогах из-за гололедицы и ожидаемого мощного снегопада, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В Московской области значительно похолодало, на дорогах образовалась гололедица, также в ночь на 14 января регион накроет мощный снегопад.

«В связи с данными погодными условиями Госавтоинспекция Московской области призывает всех водителей обеспечить безопасность пассажиров, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы также посоветовали автомобилистам проверить техническое состояние своих машин, поскольку в мороз возможны неполадки в работе аккумуляторов, световых приборов и электрики, а также проблемы с давлением в шинах.

Пешеходам посоветовали быть особенно внимательными при переходе проезжей части.

В случае ДТП или иной нештатной ситуации на подмосковных дорогах необходимо звонить в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8 (495) 688-81-71 или на единый номер спасения «112».

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, гололедицы и сильного снега. По оценке синоптиков, мощный снегопад может принести в регион до 20% от месячной нормы осадков.