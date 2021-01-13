РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 янв. Жителям подмосковного Красногорска напомнили об опасности крещенских купаний в необорудованных для этого местах, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина провела с профильными замами и руководителями экстренных служб совещание, посвященное подготовке к предстоящему Крещению в среду.

«Категорически запрещено самостоятельно прорубать купели, обустраивать майны и проводить обряд Крещения. Это опасно для жизни и здоровья!» - сказал начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Игорь Куркин.

Он добавил, что на территории округа определили два места для проведения обряда крещения. Окунуться в купель можно будет на территории Елизаветинского храма в микрорайоне Опалиха и храма Дмитрия Солунского в селе Дмитровском.

«Все требования, которые предъявляются к обеспечению безопасности людей на водных объектах, здесь будут соблюдены. Подготовлены купели в соответствии со всеми требованиями ГУ МЧС России по Московской области, обеспечены вопросы безопасности в части общественного порядка, дежурство скорой помощи и спасателей», - подчеркнул Куркин.

Он также подчеркнул, что при проведении купаний будут соблюдаться требования Covid-безопасности. В частности, в раздевалках будут проводить уборку и дезинфекцию. Одновременно там смогут находиться не более пяти человек.