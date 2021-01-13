РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска подрядная организация делает капремонт двух домов на улице Победы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск продолжается капитальный ремонт домов. В настоящее время подрядная организация ООО «Комтех» ремонтирует кровлю дома №4 на улице Победы. Работы планируют завершить до конца февраля. Далее подрядная организация приступит к ремонту фасада этого дома, его обошьют навесными панелями», - говорится в сообщении.

Также эта подрядная организация делает капремонт в доме №2/18 на улице Победы.