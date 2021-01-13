РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. В городском округе Мытищи в период новогодних праздников выявили 35 нетрезвых водителей, сообщается на сайте администрации горокруга.

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» с 1 по 10 января проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

«К сожалению, были автомобилисты, которые в новогодние праздники все-таки сели за руль в состоянии опьянения. За 10 дней сотрудниками ОГИБДД выявлено 23 таких водителя и еще 12 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, уже лишенные права управления автомобилем за аналогичное нарушение», - говорится в сообщении.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения – наиболее тяжкий вид правонарушений, который влечет за собой серьезные последствия. Водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения воспринимает ситуацию на дороге иначе, не так как трезвые водители, и поэтому хуже контролирует дорогу и автомобиль или не контролирует вовсе.

«Профилактические мероприятия являются важным шагом на пути к обеспечению безопасности всех участников дорожного движения – каждую трагедию лучше предупредить, чем пережить ее последствия. Сотрудники ГИБДД просят граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для окружающих», - уточняется в сообщении.

Телефон доверия МВД России: 8 (495) 667-74-47. Телефон доверия ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692-70-66. Телефон дежурной части отдела ГИБДД города Мытищи: 8 (495) 586-40-44 или 112.