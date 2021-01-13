РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. В целях обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка на празднике Крещения в Мытищах будет задействовано 100 сотрудников полиции, в том числе ГИБДД, сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское» Денис Харуца.

В среду в администрации городского округа состоялось заседание КЧС и ОПБ. В рамках заседания обсудили меры безопасности при проведении крещенских мероприятий.

«В целях обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка будет задействовано 100 сотрудников МУ МВД России «Мытищинское». Также будет привлечено шесть казаков, десять сотрудников частных охранных предприятий и десять волонтеров. В связи с мероприятием 18, 19 января мы на 25% увеличиваем плотность наряда, экипажей, которые будут приближены к местам купания», - сказал Харуца.

Он добавил, что места будут обследованы перед началом мероприятий на террористическую защищенность. Кинологи выдвинутся заранее со служебными собаками.

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