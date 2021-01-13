РИАМО - 13 янв. Зимующих водоплавающих птиц планируют посчитать на территории Подмосковья в рамках Всероссийской природоохранной акции «Серая шейка», в акции могут принять участие все желающие, сообщила координатор акции по Московской области, член центрального совета Союза охраны птиц России Мария Шведко.

По ее словам, 15 января на сайте Союза охраны птиц разместят информацию о координаторах акции, с которыми можно будет связаться.

«Можно наметить какой-то водоем, посмотреть, есть ли там птицы, и начать их считать, а потом прислать данные о них. Если вы не можете пересчитать уток, поскольку они перемещаются, сделайте обширную фотографию и пришлите нам. В акции могут принять участие и школьники», — сказала Шведко в эфире «Радио 1».

Она добавила, что все данные соберут в единый общероссийский реестр.

Шведко подчеркнула, что птицы являются важным индикатором экологической и социально-экономической ситуации в стране.

«Меняются погодные условия, годовая представленность птиц. По этим данным можно понять, что в принципе происходит в природе», — отметила специалист.

По ее словам, уток можно начать подкармливать, когда температура упадет до минус 15 градусов. При этих условиях берега полностью замерзают и у птиц нет доступа к пище.

Для кормления лучше использовать зерновую смесь — ячмень, овес и кукурузу. Также можно давать отварные овощи, к примеру, картофель, морковь и свеклу. Кроме того, важная минеральная подкормка — скорлупа от яиц. При этом хлеб лучше покупать зерновой — птицы его лучше усваивают.