РИАМО - 14 янв. Подкаст «Путь-дорога» продолжает знакомить слушателей с необычными видами активного отдыха в Подмосковье. В новом выпуске ведущие расскажут о керлинге – не самом массовом зимнем спорте, но вполне доступном для новичков.

Кидать камни и тереть лед учат в Центре фигурного катания и керлинга в Дмитрове. Ведущие Лена Твердая и Саша Попович выяснили, чему можно научиться за одно занятие, можно ли похудеть, занимаясь керлингом, чем он круче боулинга и что связывает эту игру с квашеной капустой.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

Apple Podcast,

Google Podcast,

«Яндекс.Музыка»,

«ВКонтакте»,

CastBox,

Overcast,

Castro

или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. В декабре к проекту также присоединился новый ведущий Саша Попович. Кроме посещения достопримечательностей, Герман, Лена и Саша рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», этнопарк «Кочевник», ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>