РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска с 11 января вывезли более 500 кубометров снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с большим количеством выпавших осадков подрядные организации приступили к вывозу снега с дорог. С начала текущей недели с территории микрорайона Климовск вывезли более 500 кубометров снега», - говорится в сообщении.

Вывозом снега занимаются ГБУ «Мосавтодор», МБУ «ПКБ» , ООО «Зеленхоз».