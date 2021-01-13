11 января на станции метро «Бабушкинская» ребенок упал на рельсы перед приближающимся поездом. Благодаря быстрой реакции машиниста, он не пострадал.
Машинист метро Москвы рассказал о спасении упавшего на рельсы мальчика>>
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11 января на станции метро «Бабушкинская» ребенок упал на рельсы перед приближающимся поездом. Благодаря быстрой реакции машиниста, он не пострадал.
Машинист метро Москвы рассказал о спасении упавшего на рельсы мальчика>>
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