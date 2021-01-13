РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Три купели, на реке Пехорка, на Дивном озере в микрорайоне Заря и в храме святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет, готовят для крещенских купаний в Балашихе, сообщил заместитель главы городского округа Михаил Объедков.

19 января православные верующие празднуют Крещение Господне, важным событием которого является водосвятие. На водоемах во льду заранее вырубается крестообразная полынья, называемая иорданью. С наступлением полуночи священники освящают воду в полынье, и верующие совершают в ней омовение.

«Сегодня (в среду - ред.) по поручению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова в микрорайоне Заря на озере Дивное совместно с заместителем главы Олегом Бурлиным провели рабочее совещание со службами города по организации и подготовке важного мероприятия – крещенского купания», - написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

В этом году в Балашихе будут оборудованы три купели - на правом берегу реки Пехорки (в районе водно-спасательной станции №2 на Солнечной улице), на Дивном озере в микрорайоне Заря и в храме святителя Николая Чудотворца, в селе Новый Милет.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности – в местах крещенских купаний будут дежурить спасатели, сотрудники правоохранительных органов и медперсонал.

Купающиеся смогут подкрепиться горячим чаем с хлебобулочными изделиями. Освящение купелей запланировано на 22:00 18 января. Примерно до 16:00 19 января купели будут работать для всех желающих.