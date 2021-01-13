РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Пенсионерка из подмосковных Люберец пожаловалась на работу МосОблЕИРЦ, в квитанциях на оплату ЖКУ указаны люди, не проживающие в квартире, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско попросил разобраться, говорится в сообщении местного отделения партии «Единая Россия» в горокруге Люберцы.

После длительных новогодних праздников состоялся первый в новом году дистанционный прием граждан. В приемную депутата постоянно поступают обращения жителей, находящихся на самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции. С целью личного общения депутата с гражданами 12 января парламентарий провел прием по телефону, позвонив тем жителям, которые ранее обратились в приемную.

«Парламентарий пообщался с шестью гражданами. Пенсионерка Ольга Александровна, проживающая в городе Люберцы обратилась с жалобой на работу МосОблЕИРЦ, поскольку в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг указаны два человека, не проживающие в квартире. Дмитрий Дениско дал поручение помощникам разораться в ситуации с целью ликвидации ошибки, допущенной компанией МосОблЕИРЦ», - говорится в сообщении.

Пожилые пенсионеры, которым уже за 80 лет, проживающие в городе Люберцы обратились за помощью в обеспечении продуктами питания и лекарствами, еще два обращения поступили с просьбой о подписке на местную газету. По всем обращениям граждан депутатом приняты положительные решения. Дениско призвал жителей округа соблюдать все меры предосторожности для сдерживания роста инфекции и пожелал всем здоровья и благополучия.

В связи с многочисленными поступающими обращениями депутат проведет очередной дистанционный прием, который состоится 14 января в 13:00 по телефону 8(495)503-42-77.