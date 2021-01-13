РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили одного нарушителя правил перевозки детей в округе в среду, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в среду проведено очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Сотрудники ОГИБДД выявили одного водителя, перевозившего малыша без детского удерживающего устройства в нарушение требований статьи 12.23 часть 3 КРФоАП», - говорится в сообщении.

Родителей попросили оградить детей от возможных травм, которые могут возникнуть во время поездки по городу. Правильно фиксировать своего ребенка в автомашине необходимо не для сотрудника Госавтоинспекции, а для безопасности юного пассажира, так как ДТП всегда происходят неожиданно, и уберечь малыша порой не успевают.