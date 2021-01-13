РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. Жителей городского округа Мытищи призвали совершать крещенские омовения только в официальных местах, сообщил государственный инспектор по маломерным судам центрального инспекторского отделения ГИМС МЧС Московской области Олег Павлов.

В среду в администрации городского округа состоялось заседание КЧС и ОПБ. На заседании рассмотрели вопросы организации обеспечения безопасного проведения православного праздника Крещение Господне на территории округа.

«На свой страх и риск любой человек может прорубить купель и искупаться. Но выходя на место необорудованное, где нет спасателей, вы остаетесь один на один с опасностью, которую несет морозная погода. Неподготовленный организм оказывается в холодной воде, и вы можете рассчитывать только на свои силы, потому что все спасательные службы будут задействованы в тех местах, которые определены для купания», - сказал Павлов.

В этом году Мытищинским благочинием определены четыре места для Крещенских купаний в округе: село Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище 19 января с 02:00; деревня Витенево, Успенский храм, Пяловское водохранилище 19 января с 10:00; поселок Николо-Прозорово, Никольский храм, в купели часовни 19 января с 02:00; деревня Пчелка, храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пруд 19 января с 00:00.

«Мы рекомендуем купаться именно в этих четырех местах. Сейчас лед в районе деревень Троицкое и Витенево порядка 30-35 сантиметров. Это абсолютно безопасно. В этом году во время проведения крещенских купаний ожидается минус 20 градусов, и хотелось бы обратить внимание на то, чтобы граждане не оставляли детей без присмотра, переодевались, выходили, быстро заходили, одевались и грелись», - добавил Павлов.