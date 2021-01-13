Из-за пандемии коронавируса многие граждане перешли на удаленку, однако нормы такой работы не были прописаны законодательно. С 1 января в России вступил в силу закон о дистанционной (удаленной) работе, который регулирует, в частности, нормы временного перевода работников на удаленку по инициативе работодателя в исключительных случаях – таких как пандемия. Подробнее о правилах удаленной работы – в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

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