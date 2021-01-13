РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В 2020 году городской округ Люберцы стал лидером среди муниципалитетов, входящих в Воскресенский кластер, по количеству заключенных коммерческими организациями договоров на вывоз отходов, всего было оформлено 353 документа, говорится в сообщении в пресс-службе регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«За весь 2020 год 1255 коммерческих организациq Воскресенского кластера заключили договоры на вывоз отходов. Эта работа ведется ежедневно. Лидером по их количеству стал городской округ Люберцы, там оформили 353 договора», - говорится в сообщении.

В настоящее время юрлица могут оформить договор с регоператором в дистанционном формате: через специальную форму на сайте в разделе «Обратная связь» или по электронной почте: dogovor@ecoline-voskresensk.ru.

Дистанционный сервис для заключения договора работает для юридических и физических лиц. Готовый документ передадут клиенту удобным для него способом.

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях за отсутствие у юридического лица договора с регоператором на услугу «Обращение с отходами» предусмотрен штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей.