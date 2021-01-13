РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Порядка 950 жителей Балашихи прошли первый этап вакцинации от Covid-19, через 21 день им введут препарат повторно, и почти 600 жителей округа полностью привились от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Балашихе открыты прививочные пункты в пяти городских поликлиниках: №№ 1,2, 5, 6 и 11, куда поступило уже 1,5 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», и начал поставляться препарат «ЭпиВакКорона». Медкабинеты оснащены оборудованием для низкотемпературного хранения — таких условий требуют вакцины от Covid-19. Сразу после получения препарат помещают в морозильные камеры, которые держат температуру не выше минус 18 градусов.

«Если что-то случается с электричеством, у нас есть резервная морозильная камера и специальные аппараты-генераторы, которые подключаются на этот период для того, чтобы у нас не произошла разморозка вакцины», — сказала исполняющая обязанности заведующего поликлиникой №1 Балашихинской областной больницы Елена Шинкаренко.

По ее словам, жители стали ответственнее относиться к вакцинации, понимая всю серьезность эпидобстановки и опасность заболевания.

Перед процедурой пациентов осматривает врач для исключения противопоказаний. Прививку нельзя делать во время острых заболеваний, беременности, в период лактации и при аллергии. А вот возрастные ограничение сняли. Теперь вакцинация доступна для всех совершеннолетних жителей.

По словам одной из пациенток медучреждения Марии Николаевой, сейчас такое время, когда хочется чаще встречаться с детьми, внуками, да и возраст такой, что надо себя обезопасить.

«Все прошло прекрасно. Записалась легко, пришла в назначенное время, заполнила анкету, зашла в кабинку и сделала прививку. Я первая в своей семье пришла на вакцинацию. Теперь за мной пойдут муж и дети», — подчеркнула Николаева.

После вакцинации пациенты находятся под наблюдением врачей в течение 30 минут. Этого времени достаточно для того, чтобы исключить нежелательные реакции на компоненты вакцины и оказать медицинскую помощь в случае их возникновения.

Масштабная вакцинация от Covid-19 стартовала в Подмосковье в декабре 2020 года. В области развернули 93 прививочных пункта. Записаться в любой из них жители могут через портал госуслуг и по номеру 122, предварительно сдав ИФА-тест. Только отсутствие антител к коронавирусу является показанием к вакцинации.

.Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

13 ЯНВАРЯ

- Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян от Covid‑19. Глава государства также поручил подготовить всю необходимую инфраструктуру.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Столичному ТЦ «Город Рязанка» грозит штраф до 1 млн руб за антиковидные нарушения. В частности, в торговом центре были нарушены требованию по ношению перчаток и масок.

- За сутки в России зарегистрировали 22 850 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 189 больных. В Москве - 4 320.

- Дети, заразившиеся «британским» штаммом коронавируса, могут страдать от усталости, а некоторые из них становятся замкнутыми. Кроме того, у младенцев, инфицированных данным штаммом Covid-19, наблюдаются плач и приступы истерики.