РИАМО - 13 янв. Машинист электропоезда Алексей Раевский быстро сориентировался и смог остановить состав, чтобы избежать наезда на упавшего ребенка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Инцидент произошел на станции «Бабушкинская». Мальчик ехал на занятия, в какой-то момент он засмотрелся в телефон, оступился и упал на пути.
Пассажиров просят быть внимательными на платформах, а также не подходить слишком близко к путям. Детей лучше держать за руку до посадки в поезд.
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