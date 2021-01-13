РИАМО - 13 янв. Машинист электропоезда Алексей Раевский быстро сориентировался и смог остановить состав, чтобы избежать наезда на упавшего ребенка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на станции «Бабушкинская». Мальчик ехал на занятия, в какой-то момент он засмотрелся в телефон, оступился и упал на пути.

«Ребенок резко изменил направление движения в сторону путей. Я увидел при открытии дверей, что ребенок лежит внизу, что он в сознании. Конечно, для машиниста это очень эмоционально и мы переживаем за пассажиров. Хотелось бы, чтобы и пассажиры, люди были более внимательны, чтобы таких случаев было как можно меньше», — отметил Раевский.

Пассажиров просят быть внимательными на платформах, а также не подходить слишком близко к путям. Детей лучше держать за руку до посадки в поезд.

Пьяный пассажир упал на рельсы на станции метро «Бутырская»>>