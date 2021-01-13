РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 янв. Инспекторы ГИБДД в Королеве будут проверять грузовой транспорт, рейд продлится до конца месяца, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Рейд «Грузовик» будет проведен для снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях и стабилизации аварийной обстановки с участием грузового транспорта.

«В период с 15 января по 31 января на территории Московской области, в том числе и в Королеве будет проводиться профилактический рейд «Грузовик», - сказал Адамов.

Рейд направлен на пресечение фактов нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств.