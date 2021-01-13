РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 янв. Шесть человек погибли на железнодорожных путях в Королеве в 2020 году, еще пять человек получили травмы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В этом году 5 января под колесами поезда погиб молодой житель Королева. Смертельная авария произошла недалеко от платформы Болшево.

«За предыдущий 2020 год на территории железной дороги в границах городского округа Королев произошло 11 случаев травмирования граждан, шесть из них со смертельным исходом», - говорится в сообщении.

На железной дороге необходимо соблюдать правила безопасности: нельзя переходить через железнодорожные пути в неустановленных местах, не оборудованных для этого местах; нельзя перебегать перед проходящим поездом; входить и выходить из вагона можно только при полной остановке поезда и только на сторону, имеющую посадочную платформу; нельзя оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах.