РИАМО - 13 янв. Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Владивостока в Москву, готовится к посадке в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа тормозов, сообщает ТАСС.
Информацию об инциденте агентству сообщил источник в авиационных службах.
«Пассажирский самолет Владивосток — Москва со сработавшим датчиком отказа второй тормозной системы садится в Шереметьеве», — сказал источник.
Инцидент произошел с самолетом Airbus A330, причина срабатывания датчика устанавливается.
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