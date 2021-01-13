РИАМО - 13 янв. Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Владивостока в Москву, готовится к посадке в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа тормозов, сообщает ТАСС.

Информацию об инциденте агентству сообщил источник в авиационных службах.

«Пассажирский самолет Владивосток — Москва со сработавшим датчиком отказа второй тормозной системы садится в Шереметьеве», —​ сказал источник.​

Инцидент произошел с самолетом Airbus A330, причина срабатывания датчика устанавливается.​