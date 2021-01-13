РИАМО - 13 янв. В столице и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра, гололедицы и сильного снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра с порывами до 12-17 метров в секунду будет действовать с 21:00 13 января до 21:00 14 января, из-за сильного снега – с 21:00 13 января до 11:00 14 января в Москве и до 13:00 14 января в Подмосковье. «Желтый» уровень из-за гололедицы продлен до 11:00 15 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ивановской и Воронежской областей, где объявили следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 14 января ожидаются снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица. Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Ночью будет минус 16 – минус 14 градусов, днем — минус 12 – минус 10 градусов.

15 января будет облачно, пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура ночью составит минус 18 – минус 16 градусов, днем — минус 16 – минус 14 градусов.