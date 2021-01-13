РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 янв. Культурно-досуговый центр построят в деревне Путилково подмосковного Красногорска в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта. Завершить строительство и ввести новый объект культуры в эксплуатацию планируется в 2023 году», - говорится в сообщении.

Новый культурный центр со зрительным залом на 300 мест постоят в деревне Путилково. Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.