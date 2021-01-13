РИАМО - 13 янв. На сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) появилась интерактивная карта пунктов приема новогодних елок в столице.

После празднования Нового года москвичи могут бесплатно сдать елки, пихты и сосны на утилизацию. Сбор новогодних деревьев проходит в рамках акции «Елочный круговорот». Для проведения акции организовали более 500 приемных пунктов, которые проработают до 20 февраля.

На карте РИАМО отмечены адреса пунктов приема, период их работы, контактные телефоны. Также указаны ориентиры, по которым можно найти точки сбора елок.

Карта доступна по ссылке.

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