РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Стартовал конкурс фотографий, на которых запечатлены парки городского округа Люберцы в зимнее время, авторов лучших снимков наградят призами, говорится в сообщении муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» администрации муниципалитета.

«Всех, кто хочет показать себя и продемонстрировать свой творческий потенциал, мы приглашаем к участию в конкурсе. Тема - зима в любимом парке. Фотоработы принимаются до 23:00 22 января. Авторов лучших фотоснимков ждут призы от люберецких парков и их партнеров», - говорится в сообщении.

Фотографы-участники могут быть любителями и профессионалами любого возраста.

Для участия необходимо выложить на своей странице в соцсетях пост с конкурсной фотографией и прислать ее в директ @lub_park в горизонтальном виде (не более 3 штук). Под постом с фотоснимком обязательно оставить подпись: участвую в конкурсе #lub_park_вбелом от @lub_park @attra_grad и @crazy_ballon.

Страницы участников должны быть открыты на весь период проведения конкурса. Подведение итогов и награждение победителей пройдут 23 и 24 января.