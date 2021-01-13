РИАМО - 13 янв. Жителям Москвы разослали СМС-сообщения от МЧС с предупреждением о снегопаде и метели, которые прогнозируются с вечера среды, передает корреспондент РИАМО.

«С 21:00 13 января до утра 14 января в Москве ожидается снег, метель, гололедица, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Не паркуйте автотранспорт и не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за непогоды.

Горожан также призвали пользоваться общественным транспортом. При поездках за рулем необходимо быть крайне внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Синоптики сообщили, что прирост снега в столице может составит от 5 до 9 сантиметров.