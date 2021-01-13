РИАМО - 13 янв. Энергосистема Москвы и сфера ЖКХ готовы к сильным морозам, которые ожидаются на текущей неделе, сейчас все объекты топливно-энергетического комплекса и ЖКХ работают в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин посетил ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго» на Бережковской набережной.

«В этом году зима у нас вполне традиционная для Средней полосы России. Никаких оттепелей в январе не происходит. Наоборот – на улице стабильный минус, а в ближайшие дни ожидаются даже настоящие крещенские морозы. Московская энергосистема и ЖКХ готовы к прохождению периода низких температур», — сказал Собянин.

Все службы были заранее переведены в режим повышенной готовности. В резервных хранилищах находятся 402 тысячи тонн мазута, что составляет 108,8% норматива, 377,9 тысячи тонн угля (134,7% норматива), 25 тысяч тонн дизельного топлива (122% норматива).

Эти запасы могут обеспечить автономную работу теплогенерирующих объектов зимой в течение недели. В то же время, по опыту многолетней практики, энергосистема столицы не использует резервное топливо во время холодов. Используется штатный энергоноситель – природный газ.

Свободные резервы энергосистемы по теплу находятся на уровне 45%, по электричеству – 19%.

В режиме постоянной готовности находятся 1,42 тысячи аварийных бригад с 1,5 тысячами единиц спецтехники, 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения, тремя аварийными источниками теплоснабжения.

Для уборки снега и очистки кровель и дворов привлекаются более 67 тысяч рабочих и 18,3 тысячи единиц дорожно-уборочной техники, свыше 30 тысяч средств малой механизации.

У остановок, транспортно-пересадочных узлов и прочих социально значимых мест, а также на особо опасных участках дорог установили более 5,6 тысячи контейнеров с аварийным запасом противогололедных материалов.

Снег в Москве утилизируют на 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктах. Всего было утилизировано 2,3 миллиона кубометров снега.

В предстоящие выходные ночная температура в Москве может упасть до минус 25 градусов.

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